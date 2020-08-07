تردد 31 ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل على 7 مستشفيات ببورسعيد

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن تردد 31 ألفا و932 منتفعا على أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفيات "النصر التخصصي، الرمد التخصصي، النساء والولادة، الحياة بورفؤاد، التضامن، الزهور، السلام".

جاء ذلك في تقرير لها حول منظومة الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها للمنتفعين، من خلال مستشفياتها بمحافظة بورسعيد في شهر يوليو الماضي، والتي ترتكز على أعلى معايير الجودة العالمية.

وقالت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إن عدد المرضى الذين تم علاجهم في الأقسام الداخلية بنفس المستشفيات سالفة الذكر 1718 مريضا، تماثل للشفاء وخرج من المستشفيات 1054 منهم حتى الآن.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه خلال نفس الشهر، تم إجراء 1634 عملية جراحية للمرضى، شملت 1030 عملية بسيطة وصغرى ومتوسطة، بالإضافة إلى 604 عمليات كبرى وذات مهارات خاصة ومتقدمة، علاوة على إجراء 28 ألفا و971 فحصا طبيا معمليا، و9 آلاف و400 أشعة للمنتفعين داخل مراكز الأشعة والمعامل بمستشفيات الهيئة بورسعيد.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، إن "التأمين الصحي الشامل مشروع قومي يستثمر في صحة المواطن المصري.. لأن بدون مواطن ذو مستوى صحي مميز لن نستطيع بناء الوطن وصناعة مستقبله، وهيئة الرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم الخدمة الصحية فى ثوب جديد يعتمد على معايير الجودة، مؤكدًا أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، تضم نخبة من كبار الأطباء والاستشاريين والخبراء في مختلف التخصصات الطبية، ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية؛ لتقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة".

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال مجهزة بـ 49 سريرا داخليا، و5 عنايات مركزة أطفال، و9 أسرة عناية مركزة تم تخصيصها لمرضى عمليات القلب من الكبار، و4 حضانات، و4 غرف عمليات، فيما تضم مستشفى الحياة بورفؤاد 25 سريرا داخليا، و16 عناية كبار، و6 حضانات بالإضافة إلى غرفتين عمليات، وتضم مستشفى التضامن 55 سريرا داخليا، و17 عناية كبار، و3 غرف عمليات.

وتابع: تضم مستشفى الزهور 28 سريرا داخليا، و10 عنايات كبار، وغرفتين عمليات، وتضم مستشفى النساء والولادة 48 سريرا داخليا، و8 عنايات كبار، و13 حضانة، وغرفتين عمليات، بينما تضم مستشفى الرمد 24 سريرا داخليا، و4 غرف عمليات، وتضم مستشفى السلام بورسعيد 40 سريرا داخليا، و18 عناية كبار، و14 عناية أطفال، إلى جانب 26 حضانة، و4 غرف عمليات.

وأكد السبكي أنه يتم مراقبة أداء الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد لحظة بلحظة، من خلال منظومة ممنهجة للتأكد من حصول المنتفعين داخل الوحدة والمركز ومستشفيات الإحالة على الخدمة شموليًا، وزيادة مدى رضائهم عن الخدمة، وبهدف ضمان الوصول لأعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم، وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية العالمية.