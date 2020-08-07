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محمود مسلم

يونيسف: 100 ألف طفل بلا مأوى عقب انفجار بيروت

كتب:

وكالات
12:26 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
تداعيات انفجار بيروت

تداعيات انفجار بيروت

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" اليوم، أن نحو 100 ألف طفل دمرت منازلهم وأصبحوا نازحين في لبنان، عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

ذكرت ذلك النبأ قناة "سكاي نيوز" الناطقة بالإنجليزية دون مزيد من التفاصيل.

ووقع انفجار كبير في مرفأ بيروت عصر الثلاثاء الماضي، أسفر عن سقوط 156 قتيل وأكثر من 5 آلاف مصاب، فيما تضررت أكثر من نصف مباني العاصمة نتيجة الهزة الأرضية التي تسبب فيها التفجير - بحسب السلطات اللبنانية.

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