السفارة الأمريكية في بيروت: 17 مليون دولار معونة مبدئية للبنان

أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات طارئة بقيمة 17 مليون دولار، لمساعدة لبنان على تخطي المأساة المروعة بحادثة "انفجار بيروت".

ونشرت السفارة تغريدة في حسابها على "تويتر"، تعلن فيها عن دعم الولايات المتحدة للبنان بمساعدات طارئة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ووقع انفجار مدمر، مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة ميناء بيروت بالقرب من القاعدة البحرية اللبنانية، وتسببت بوقوع العديد من الضحايا وتدمير العشرات من المنازل والممتلكات العامة في أحياء العاصمة بيروت.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الانفجار نتج عن حريق في مستودع كان يضم 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي سبق أن صادرتها الجمارك عام 2014، والتي كانت مخزنة هناك.

وعقب الانفجار سارعت العديد من الدول العربية والغربية إلى تقديم يد العون وإرسال المساعدات والمعونات للبنان، تضامنا مع الشعب اللبناني في محنته.