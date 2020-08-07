تقرير رسمي: 180 جنيه انخفاض في إنفاق الفرد بمصر عقب "أزمة كورونا"

انخفض معدل استهلاك وإنفاق الأسرة المصرية عقب انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد في المتوسط ما بين 153 و180 جنيهاً للفرد الواحد في الشهر، وذلك بحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء خلال شهر يوليو، والذي حمل عنوان "تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.. وانعكاساتها على الاقتصاد المصري".

وتركزت بيانات "مركز المعلومات"، في "التقرير" الذي أطلعت "الوطن" على نسخة منه، على تقديرات المنظمات الدولية، والتي توقعت انخفاض معدل التضخم في مصر عام 2020، ليُسجل 5.9%، مقابل 13.9% عام 2019، مضيفًا: "وهو معدل تراجع أعلى بكثير من المعدل العالمي، ومعدل الاقتصادات الناشئة".

وأرجع "معلومات الوزراء"، انخفاض "معدل التضخم"، لتراجع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي للأسر ليسجل 5% في عام 2020، مقابل 16.4% عام 2019، وخاصة السلع غير الضرورية.

وتركز التراجع في الإنفاق على كلًا من شراء الملابس بانخفاض يُسجل 11.9%، وشراء منتجات العناية الشخصية بتراجع 6.8%، والإنفاق على الأثاث والمفروشات بقيمة 12.7%، والسلع المنزلية بـ12.3%، والإنفاق على الألعاب والأدوات الرياضية بتراجع 11.7%، والصرف على المشروبات الكحولية والتبغ بقيمة 8.1%، وذلك حسب تقديرات أوردها "مركز المعلومات" في تقريره.

ومن المتوقع أيضاً ارتفاع "الإنفاق الأساسي" للفرد في مصر بمعدل 6.8%، والإنفاق غير الأساسي 1.7%، والإنفاق على الأغذية والمشروبات 18%، وذلك بحسب التقرير.