معلومات الوزراء: مصر الوحيدة بالاقتصادات الناشئة التي تحقق "نمو موجب"

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء: إن مصر تنفرد بكونها الدولة الوحيدة في الاقتصادات الناشئة والدول النامية التي يتوقع أن تحقق معدل نمو موجب خلال عام 2020، يُقدر بنحو 2%، مع توقع حدوث تراجع قدره 0.7% لكل شهر تستمر فيه الأزمة العالمية، موضحًا أنه من المتوقع أن تسجل الاقتصادات الصاعدة انكماشًا يُقدر بنحو 3%.

جاء ذلك في تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال شهر يوليو الماضي حمل عنوان: "تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.. وانعكاساتها على الاقتصاد المصري"، ارتكز خلاله على تقديرات منظمات دولية.

وأضاف "المركز"، أن هناك توقعات بحدوث انكماش في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 4.9% عام 2020، بسبب عمليات الإغلاق، وبنحو 3% في الاقتصادات الناشئة والدول النامية، بينما يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 2%.