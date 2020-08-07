إطلاق اسم شهيد الصاعقة رامي حسانين على كوبري إيتاي البارود

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إطلاق اسم الشهيد عقید أركان حرب رامي محمد حسانين، قائد الكتبیة 103 صاعقة، على كوبري المشاة الجديد أعلى السكة الحديد بإیتاي البارود والمقرر افتتاحه خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن الشهید رامي حسانين ابن مركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، قد كتب اسمه بحروف من نور بين قائمه الشهداء ممن ضحوا في سبيل الوطن، وهو من أبرز عناصر الصاعقة المصرية الذين شاركوا في مكافحة الإرهاب شمال سيناء ضد العناصر الإرهابية والمتطرفة واستشهد في 29/10/2016 وهو يدافع عن تراب مصر الغالية.

وأشار إلى المحافظ أن "الشهيد سيظل دائما بقلوبنا ولن ننسى أبدا بطولاته وتضحياته فداء للوطن، ومصر لم ولن تنسى أبناءها"، مؤكدا أن دماءه الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.