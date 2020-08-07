"الأعلى للإعلام" يعد تقرير رصد ومتابعة سنويا عن الحالة الإعلامية

بدأت لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أولى مهامها بعد التشكيل الجديد لها برئاسة الإعلامية رانيا هاشم، وذلك بإعداد تقرير رصد ومتابعة.

وقالت رانيا هاشم، رئيس لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تصريحات لها، إن اللجنة تسعى لتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها وأنها تعمل في صمت، متمنية أن تؤدي اللجنة دورها المنوط بها للحفاظ على القيم والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري.

وأضافت رانيا هاشم أن اللجنة تستعد لإصدار التقرير السنوي عن الحالة الإعلامية في مصر في ظل ظروف مختلفة، وخاصة في ظل الظروف التي شاهدها عام 2020 وما قام به الإعلام المصري من دور مهم ومحترف في مواجهة الأزمات.