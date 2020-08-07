"عامر" يشارك في اجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين لمواجهة كورونا

شارك طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع السنوي الافتراضي عبر شبكة الإنترنت لمحافظي صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، عن الدول الأفريقية، والذي استضافته الكاميرون أمس الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، تحت رعاية الرئيس الكاميروني بول بيا، وكان موضوعه لهذا العام "حماية رأس المال البشري لأفريقيا في مواجهة جائحة كورونا: إنقاذ الأرواح، والحفاظ على الرفاهة وحماية الإنتاجية والوظائف".

وألقى جوزيف نجوتي، رئيس الوزراء الكاميروني، كلمة افتتاحية في بداية الاجتماع، رحب فيها بالمشاركين من مختلف الدول الأفريقية، والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وترأس الاجتماع الأمين عثمان ماي وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بدولة الكاميرون، والرئيس الحالي لمجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأشار "ماي" إلى أن اجتماع اﻟمجموﻋﺔ الأفريقية لهذا العام، يعد مناسبة رئيسية تجمع المحافظين اﻷﻓﺎرﻗﺔ، وﻗﺎدة المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسية، للإسهام ﻓﻲ تقوية الاستجابة ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ جائحة كورونا ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة الأفريقية، وﺘﻌزيز القدرة على تعاف من آثار الجائحة يكتب ﻟﻪ ﻤﻘوﻤﺎت البقاء.

وأوضح رئيس المجموعة الأفريقية، أن اﻟﻬدف ﻤن الاجتماع يتمثل في تبادل الخبرات والاستراتيجيات واﻟدروس المستفادة والمبادرات المتصلة بالوقاية من أزمة فيروس كورونا، وإدارتها، وبناء القدرة على التكيف مع آثارها، فضلا عن تقييم فعالية المعونة من حيث الاستجابات والتنسيق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، علاوة على تمهيد الطريق إلى تعاف سريع له مقومات البقاء بعد زوال الجائحة.