رفع 50 طن قمامة بمدينة المنشأة في سوهاج

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة في محافظة سوهاج، تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات أسفرت عن رفع 50 طنا من القمامة والأتربة.

وقال ممدوح عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، إنه جرى تنفيذ حملة نظافة استهدفت طريق العيساوية والبياضية المنشأة.

وشملت الحملة رفع تراكمات وأتربة ومخلفات بإشراف خالد الجميلي رئيس القرية، حيث جرى رفع 20 طنا من القمامة والأتربة.

وأضاف أنه تم تنفيذ حملة نظافة ورفع إشغالات من الطريق السريع بالزوك الغربية، تم خلالها رفع إشغالات وتراكمات وأتربة وأسفرت الحملة عن رفع نحو 10 أطنان من القمامة والأتربة.

ونفذت الوحدة المحلية بالدويرات حملة نظافة ورفع مخلفات من على طريق منجوج الزارة الحريزات، وأسفرت الحملة عن رفع نحو 20 طنا من المخلفات والتراكمات.

وأكد عباس أن حملات النظافة مستمر بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم.