باكستان: إعادة فتح جميع القطاعات والمرافق العامة الأسبوع المقبل

قررت الحكومة الباكستانية، اليوم، إعادة فتح جميع القطاعات وتخفيف القيود على المرافق العامة اعتبارًا من 10 أغسطس الجاري؛ نظرًا للانخفاض القياسي في الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات وزير التنمية والتخطيط والمبادرات الخاصة أسد عمر، خلال مؤتمر صحفي عقب عقده اجتماع ترأسه رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان؛ لاستعراض وضع جائحة "كورونا" في البلاد، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية على موقعها الالكتروني.

وأوضح المسئول الباكستاني أن المرافق العامة بما فيها المطاعم والفنادق والحدائق والمنشآت الرياضية سيتم فتحها اعتبارًا من 10 أغسطس الجاري، بينما قطاع السياحة سيتم فتحه يوم غد السبت، أما المؤسسات التعليمية فسيتم فتحها في 15 سبتمبر المقبل، قائلاً إنه تقرر أيضًا تخفيف القيود على السفر بما فيها الرحلات الدولية والسكك الحديدية.