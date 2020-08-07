واشنطن في ذكرى "درع الصحراء": الكويت حليف لا غنى عنه

أحيت الولايات المتحدة، اليوم، الذكرى الـ30 لعملية "درع الصحراء"، مؤكدة أن الكويت، حليف لا غنى عنه بالنسبة للولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، إن الولايات المتحدة، قادت ائتلافًا من 35 دولة لإطلاق عملية درع الصحراء، وقوفًا ضد احتلال الكويت بعد الغزو العراقي.

وأضاف "بومبيو": "نستذكر أولئك الذين قاتلوا جنبًا إلى جنب، ونقر بأن الكويت حليف عزيز لا غنى عنه لأمريكا"، مؤكدًا أن "تحرير الكويت يمثل ذكرى مهمة لما يمكن أن تحققه الدول عندما تجتمع في أوقات الأزمات، وتناضل من أجل الحرية والعدالة".

وشدد الوزير الأمريكي على "أن الصداقة التي تجمع بلاده بالكويت، وطيدة للغاية، وأن شراكتنا تساعد على إضفاء السلام على الشرق الأوسط، وجعله اكثر ازدهارًا".

وأضاف "بومبيو": "باسم الشعب الأمريكي، أشارك الكويت في إحياء ذكرى القيادة والشجاعة والتضحيات التي قدمها الشعبان قبل 30 عامًا".