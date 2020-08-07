مسؤول أمريكي: واشنطن تواصل الشراكة مع دول شرق أفريقيا لمكافحة الإرهاب

ذكر قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في إفريقيا اللواء داجفين أندرسون، أن الولايات المتحدة تواصل شراكتها مع الدول الأفريقية، لمكافحة المنظمات الإرهابية، والحد من التطرف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وقال أندرسون، في مؤتمر صحفي عقده لإطلاع وسائل الإعلام على الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا، إن بلاده تعزز الجهود لتحقيق السلام والازدهار في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وذكر قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، أن هناك الكثير من الشباب لديهم الطاقة تحتاج إلى تسخير تلك الطاقة بمنحهم التعليم والفرصة.

وأشار اللواء داجفين أندرسون، إلى أن أفريقيا غنية بالموارد وهناك فرص للاستثمار الدولي فيها، فكيف "نفعل ذلك ليعود بالفائدة للطرفين ونحن نمضي قدمًا كمجتمع عالمي".

وأضاف أندرسون: واصلت الولايات المتحدة مشاركتها مع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والجيش الوطني الصومالي من أجل مواصلة القتال ضد حركة الشباب الإرهابية.

وتابع أندرسون قائلا: إن "جميع شركاء الولايات المتحدة قد انخرطوا في مكافحة التطرف بشكل كامل: إثيوبيا وكينيا وأوغندا، كدول مساهمة بالقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي، إلى جانب شركائنا الصوماليين"، على حد وصفه.

وأضاف أندرسون، "سنظل منخرطين في مواجهة المتطرفين وسنواصل القتال مع ضد حركة الشباب، وما زلنا ملتزمين بإزالة هذا التهديد من المنطقة".