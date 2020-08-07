مواطن يشكر وزير العدل على اهتمامه بشكواه: مبسوط وراضي عن أداء الوزارة

أرسل المواطن محمد عبدالشافي، المقيم بالقاهرة الجديدة، رسالة إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، قال فيها "أول مرة أتقدم بشكوى والجهة المختصة تهتم وتتصل بي أكثر من مرة لمتابعتي.. أنا كمواطن مبسوط وراضي عن أداء وزارة العدل لسعيها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كل مكان".

يأتي هذا ردا على شكواه التي تقدم بها وهي أنه أثناء توجهه لمكتب الشهر العقاري لعمل توكيل ظل من الساعة 9 صباحا حتى 11:30 صباحا لكي يتمكن من عمل الإجراءات المطلوبة وأن رقمه 25 وأن هناك جهدا كبيرا على عدد الموظفين الثلاثة في مواجهة العدد الكبير للمواطنين.

وفورد ورود الشكوى على الواتس اب رقم 01555887711 ، تم عرضها على مساعد الوزير للمتابعة والإنجاز ليتم الاتصال بالشاكي أكثر من مرة إلا أنه لم يرد فتم إرسال رسالة له بالتواصل مع مدير إدارة الشكاوى على الهاتف رقم 01555557972 .

كان المستشار مروان قد وجه بضرورة التعامل الفوري مع الشكاوى أو الاستغاثات الواردة للوزارة وخاصة لقطاع الشهر العقاري حتى يتم حلها فورا وتقديم الخدمة اللائقة بالمواطنين تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل الفوري مع أي شكاوى أو استغاثات للمواطنين يتم رصدها وتداولها عبر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، أو مواقع التواصل الاجتماعي.