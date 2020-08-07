صدمة للأهلي في صفقة مهاجم مازيمبي

كشف موقع "lepetitlillois" الفرنسي، عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي ليل الفرنسي، مع مازيمبي الكونغولي، من أجل ضم جاكسون موليكا، خلال الانتقالات الصيفية.ونقل الموقع، تصريحات للمدير الرياضي للنادي الكونغولي فريديريك كيتنجي، والذي أكد أنه حان الوقت لإجراء مناقشات رسمية، لرحيل جاكسون موليكا.

وأوضح المدير الرياضي لمازيمبي، أن مسؤولي ليل، تواصلوا مع رئيس مازيمبي، لافتا إلى أنه خلال الأيام المقبلة، سيجري الكشف عن نتائج المفاوضات.

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