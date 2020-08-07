رئيس التحرير

محمود مسلم

صدمة للأهلي في صفقة مهاجم مازيمبي

كتب:

حسن مظهر
08:45 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
جاكسون موليكا

جاكسون موليكا

كشف موقع "lepetitlillois" الفرنسي، عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي ليل الفرنسي، مع مازيمبي الكونغولي، من أجل ضم جاكسون موليكا، خلال الانتقالات الصيفية.ونقل الموقع، تصريحات للمدير الرياضي للنادي الكونغولي فريديريك كيتنجي، والذي أكد أنه حان الوقت لإجراء مناقشات رسمية، لرحيل جاكسون موليكا.

 

وأوضح المدير الرياضي لمازيمبي، أن مسؤولي ليل، تواصلوا مع رئيس مازيمبي، لافتا إلى أنه خلال الأيام المقبلة، سيجري الكشف عن نتائج المفاوضات.

لمزيد من التفاصيل من هنا

اقرأ المزيد:

هاشتاج "الأهلي يجمعنا" يتصدر "تويتر" احتفالا بعودة قناة النادي

حكاية صورة.. فاروق جعفر يرتدي تي شيرت النادي الأهلي

مسؤول في النادي الأهلي.. تعرّف على ضحية رامز جلال اليوم

تعرف على ضحية مقالب رامز مجنون رسمي الليلة.. نجم في النادي الأهلي

النادي الأهلي: مباراة الزمالك انتهت بصافرة الحكم.. ولا نلتفت للمهاترات

تعليق دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي لحين رد "الدستورية"

ما هي العقوبة القانونية الموجهة لسارقي منزل رئيس النادي الأهلي؟