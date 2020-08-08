جورج قرداحي: فساد النظام سبب انفجار بيروت.. وعلاقتنا بفرنسا عاطفية

قال الإعلامي جورج قرداحي، إن بيروت تبكي أبناءها إثر الانفجار الأليم الذي ضربها يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال عبر القناة الأولى: "بيروت مدينة مقهورة حزينة تعيش مأساة، فنحن كلبنانيين نعيش في ظل نظام فاسد تسود فيه شريعة الطوائف والمذاهب والفرقة بين اللبنانيين والتنافس على الشر وليس الخير، فمرفأ بيروت درة المتوسط احتوى على مواد متفجرة بالأطنان، إلى جانب منازل وشوارع مأهولة بالسكان".

وتابع: "سوف ننتظر نتائج التحقيق ولا يمكن أن يتكهن أحد بها، ولا أستطيع كإعلامي إطلاق التكهنات والقول بما يجول في خاطري، والتحقيق سيكون جديًا لمعرفة أسباب هذا التفجير والمسؤولين عن هذه الكارثة التي حلت بجميع اللبنانيين، واللبنانيون كلهم قلبهم وضميرهم يتعبهم".

وأردف أن المسؤولية تقع على النظام اللبناني، حيث يولد المشاكل ولا يحلها، مشيرًا إلى أن دستور الطائف يشهد تشابك السلطات بدلًا من أن يكرس فصل السلطات، كما يأتمر القضاء بالسياسة وليس هناك قرار موحد وهنالك رئيس جمهورية ورئيس حكومة ورئيس مجلس نواب، ولكل رئيس صلاحياته يمارسها وتتضارب مع صلاحيات الآخر، ومن ثم فإن هذا الدستور لا يحتوي على رأس.

وواصل أن الشعب اللبناني يعاني من أزمات مالية وصحية وسياسية بالإضافة إلى أزمة كورونا، مشددًا على أن الكارثة الأخيرة كانت هي القشة التي قصمت ظهر البعير.

وأكد قرداحي، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبلاده أعطت اللبنانيين نفحة أمل وبعض التفاؤل الذي دغدغ المشاعر، لافتًا إلى أنه لا يرى أية جوانب سلبية لاهتمام ماكرون به، كما وجه الشكر لمصر والسعودية وكل من سارع إلى نجدة لبنان في هذه الأزمة.

وشدد، أن العلاقات بين بلاده وفرنسا لم تشهد أية مشاكل، والاستقلال عن فرنسا تم بسهولة ونعومة ولم تسل دماء على غرار ما حدث في دول أخرى، ومن ثم فإن العلاقة بين البلدين فيها الكثير من العاطفة والمحبة والتبادل الثقافي.