وفيات كورونا تتجاوز 160 ألفا في الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم، أن حصيلة الوفيات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ بدء التفشي بلغت 160003 حالات.

وتشهد 23 ولاية، زيادة في معدل الوفيات بالفيروس، فيما ارتفعت الإصابات التي بلغ عددها الإجمالي 4.91 مليون في 20 ولاية، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

وسجلت نسبة كبيرة من الوفيات الجديدة في كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، فيما تشهد الإصابات في هذه الولايات انخفاضا.

وأوضح البيت الأبيض، أن بوسطن وشيكاغو وديترويت وواشنطن، قد تشهد تفشيا جديدا إثر زيادة معدل النتائج الإيجابية لفحوص كورونا المستجد بها.