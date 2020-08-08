كمال أبو رية: كوميكس "عزمي وأشجان" بتضحكني.. وأحمد عبدالعزيز قاسي جدا في ضربه

كشف الفنان كمال أبو ريه، عن قصة حب عزمي وأشجان، التي قدمها مع الفنانة فيفي عبده، في مسلسل "طائر الحب".

وعلق خلال برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على شاشة قناة "دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على سخرية الناس على السوشيال ميديا من المشاهد التى جمعت بينه وبين الفنانة فيفي عبده قائلا: "أنا مش شايف فيه حاجه أنا كنت في المسلسل بقدم شخصية نصاب والمشاهد طبيعية والسخرية منها لا تزعجني بل العكس بتضحكني وأنا أراه مسلسل مثل أعمال كثيرة جيدة".

وعن أعماله الفنية مع الفنان أحمد عبد العزيز قال: "أنا بحب الشغل مع الفنان أحمد عبد العزيز بس هو كان قاسي جدا في ضربه لي أثناء تصوير مشاهد مسلسل سوق العصر وغيره من الأعمال الفنية التي جمعتنا سويا".