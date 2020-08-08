جورج قرداحي: منزلي تكسر بالكامل.. وابني هرب من الانفجار إلى غرفته

وجه الإعلامي جورج قرداحي، التحية للشعب المصري، على تضامنهم وحزنهم على ما حدث في لبنان، مؤكدًا: "نحن شعب واحد".

وأضاف قرداحي خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب"، ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة "CBC"، أن الانفجار كان لحظة مفاجئة لم يكن أحد يتوقعها، حيث دمر مرفأ بيروت وكل الأحياء التي تقع إلى جانبها، كما انهار الزجاج في مطار بيروت بالرغم من أنه يبعد بنحو 10 كيلو مترات عن المرفأ.

وتابع: "هذا العمل ربما يعادل قوة القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما"، مشيرًا إلى أن ابنه كان في بيروت وسمع أول انفجار وكان بسيطًا، وذهب إلى النافذة وحاول أن يلتقط صورًا للدخان المتصاعد من المرفأ فشاهد الانفجار الكبير وهرع إلى داخل المنزل واختبأ في غرفته، وتكسر المنزل بالكامل من زجاج وخشب وبلاط.