سعر اليورو اليوم السبت 8-8-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المختلفة، وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت 8 أغسطس الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف كالتالي:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 18.89 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.87 جنيه للشراء، و19.1 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.90 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.88 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.88 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.