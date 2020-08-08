جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب مستحضرات تجميل بصحبة راكب بيلاروسي

أحبط رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أيمن شملول مدير الجمرك محاولة تهريب كمية من مراهم العيون بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة بلاڤيا القادمة من بلاروسيا اشتبه عمرو مبروك مأمور تفتيش الركاب في راكب يحمل جنسية بيلاروسيا.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة هاني نادي مأمور الفحص فتبين وجود أجسام معتمة داخل بحقائبة.

وبالعرض على أيمن شملول مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد موسى مأمور الجمرك تحت إشراف أمير مباشر مدير الحركة وأحمد شبل بالأمن الجمركي، لتفتيش الحقائب فتبين وجود 1134 أمبول مرهم تستخدم في جراحة للعيون مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وتقدر القيمة بمبلغ 250 ألف جنيه.

قرر يوسف وصفي مدير عام جمارك الفروع يوسف اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 7 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.