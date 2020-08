بن أفليك يكتب ويخرج وينتج فيلما جديدا

أعلن بن أفليك، عن كتابة السيناريو لفيلم "The Big Goodbye"، ومن المقرر أن يقوم بإخراجه أيضًا، كما أنه سيشارك في إنتاجه مع لورن مايكلز، وذلك بحسب موقع "Hollywood reporter".

الفيلم مقتبس من رواية "The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood" للمؤلف سام واسون.

وبن أفليك ممثل ومنتج ومخرج وكاتب، ولد في ولاية كاليفورنيا عام 1972، وحصد جائزة أوسكار مرتين الأولى عام 1998 في فئة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما، عن مشاركته في كتابة "Good Will Hunting"، والثانية عام 2013، عن مشاركته في إنتاج فيلم "Argo".

وترشح بن أفليك لجائزة جولدن جلوب 3 مرات وحصدها مرتين، كما حصد جائزة بافتا مرتين.

يذكر أن آخر فيلم شارك فيه بن أفليك كممثل كان "the way back" من إخراج جافين أوكور، والذي شارك في تأليفه مع بران إنجلسبي.

وقدم "أفليك" في الفيلم دور لاعب كرة سلة سابق، يكافح إدمانه للكحوليات، بحسب موقع السينما "IMDB"، ومدة الفيلم ساعة و48 دقيقة.