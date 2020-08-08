إخلاء 3 عقارات بالمنصورة لعرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

قررت الإدارة الهندسية بحي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، إخلاء 3 منازل مجاورة للعقار المنهار من السكان واستدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينتها.

وقال مصدر مسؤول بحي غرب المنصورة، إنه فور وقوع الحادث جرى عمل مسح كامل لعقارات المنطقة، ومعاينتها وعمل تقارير عن حالتها الإنشائية لعرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن العقار المنهار لم يصدر له قرار إزالة من قبل، وهو عقار قديم غير محدد تاريخ إنشائه.

وأشرفت لجنة من مهندسي الحي على عمليات إزالة أنقاض العقار المنهار، واستدعت معدات مركز المنصورة وطلخا، بالإضافة إلى حي غرب للمساعدة في علميات رفع الأنقاض وتسليم لجنة من قسم شرطة أول المنصورة المنقولات لتسليمها لأصحابها.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بانهيار عقار مكون من 4 طوابق بالمنصورة نطاق حي غرب، وأسفر الحادث عن وفاة شاب وإصابة سيدة وآخر.

انتقل مدير الأمن واللواء سيد سلطان نائب مدير الأمن وهيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية وضباط المباحث، ومسؤولو حي غرب وقوات الحماية المدنية والإنقاذ إلى مكان العقار.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول موقع الانهيار، ومنعت مرور أحد بالشارع بسبب وجود حريق أسفل الأنقاض.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من 4 طوابق بشارع منتصر بجوار المستشفى العام القديم، وانهار في الساعة 8 صباحا.