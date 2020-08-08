20 ألف جنيه لكل طالب.. تكريم أوائل الثانوية العامة بالدقهلية

كرم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، 42 طالبًا وطالبة من أوائل شهادة الثانوية العامة، من بينهم 39 حققوا مراكز متقدمة على مستوى المحافظة، و3 طلاب حصدوا المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وقدمت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالدقهلية، جائزة مالية للمتفوقين بواقع 20 ألف جنيه لكل طالب وطالبة، إضافة إلى تسليمهم شهادات النبوغ والتفوق.

جاء التكريم خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بحضور على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور يحي المشد، رئيس جامعة الدلتا، نائبًا عن رئيس مجلس الأمناء للجامعة، والدكتور إيهاب خليفة، العضو المنتدب للجامعة، وأولياء أمور الطلاب المتفوقين.

وأكد المحافظ، أن التفوق والنبوغ عنوان الإتقان والتميز في كافه مجالات الحياة لبناء المستقبل، وأنه بالعلم وحده ترتقى الأمم وتتقدم الشعوب فهو مفتاح التطور والرقي، مشيرًا إلى أن الإرادة القوية سر التفوق والنجاح.

ووجه مختار، الشكر والتقدير للدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، على هدية الجامعة للطلاب المتفوقين أبناء الدقهلية.

ومن جانبه أشاد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بما بذله الطلاب من جهد وما تميزوا به من صبر ومثابرة في ظل ظروف استثنائية مرت بها البلاد، مطالبًا إياهم بالاستمرار على طريق الجد والتفوق جاعلين نصب أعينهم وطنهم فهم أمله المنشود.