الرئيس الأوكراني يكلف الحكومة باتخاذ تدابير لمنع موجة ثانية من كورونا

وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم، باتخاذ الإجراءات الملائمة لتجنب حدوث موجة تفشي ثانية لوباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي، "إن أوكرانيا تعرف كيفية استجماع قواها إذا لزم الأمر، وإن الوقت قد حان لكي تتخذ الحكومة تدابيرا لمنع موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا، والتي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأمر زيلينسكي، الحكومة، بدعم العاملين في المجال الطبي بمعدات الحماية الشخصية، وتعزيز الرقابة على الالتزام بتدابير الحجر الصحي.

وفي بولندا، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد، اليوم، إلى 51167 حالة، وذلك عقب تسجيل 843 حالة إصابة جديدة.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 1800 حالة، وذلك عقب تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.