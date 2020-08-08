بولندا تحتجز 34 مهاجراً من الشرق الأوسط بينهم 8 نساء وأطفال

ذكرت السلطات البولندية، اليوم، أنَّ قوات حرس الحدود ألقت القبض على 34 شخصًا من منطقة الشرق الأوسط، بينهم 4 نساء و4 أطفال، وكانوا يستقلون مقطورة شاحنة قادمة من تركيا عبر سلوفاكيا، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال المتحدث باسم قوات حرس الحدود الإقليمية في جنوبي بولندا شيمون موشتشيتسكي، إنَّ أفراد المجموعة ألقي القبض عليهم مساء أمس الجمعة، وجرى احتجازهم عند مركز حرس الحدود في بيلسكو بيالا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

المحتجزون يحملون جنسيات العراق وإيران وسوريا

وأضاف موشتشيتسكي، أنَّه يُعتقد أن المحتجزين يحملون جنسيات العراق وإيران وسوريا إلى جانب أكراد من تركيا، ولم تتضح حتى الآن الوجهة التي كانوا يقصدونها.

ورغم أنَّ موجات تدفق المهاجرين إلى بولندا لم تبلغ مطلقًا الحجم الذي وصلت إليه في جارتها ألمانيا، إلا أن الهجرة كانت قضية مثارة إبان الحملة الانتخابية قبل الانتخابات العامة عام 2015، وهو ما ساعد حزب القانون والعدالة على تولي السلطة.

وقالت الحكومة القومية المحافظة إنَّها فرضت قيودًا على دخول اللاجئين بسبب مخاوف أمنية، وكثيرا ما يستخدم السياسيون كلمة "مهاجرين" لتكون أكثر شمولًا بدلًا من كلمة "لاجئين".

وكانت وكالة الأمم المتحدة للاجئين قد حثت بولندا الشهر الماضي على مساعدة الفارين من ويلات الحروب والاضطهاد، وذلك بعد أن قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بأن وارسو انتهكت اتفاقية دولية برفضها منح إجراءات اللجوء للاجئين.

وانخفض العدد السنوي لطلبات اللجوء منذ عام 2016 ليبلغ 4 آلاف مقارنة بما يتراوح بين 8 آلاف و14 ألفًا من قبل، حسبما ذكرت منظمة غير حكومية في بولندا.