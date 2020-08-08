أكمنة ثابتة ومتحركة ودوائر أمنية.. تفاصيل خطة تأمين انتخابات الشيوخ

قال مصدر أمني، إن أجهزة وزارة الداخلية، أنهت استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تم مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية لترسخ دعائم الأمن والنظام و تحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.

وكشف المصدر تفاصيل الخطة، بقوله إنه سيتم نشر القوات أمام اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وأوضح المصدر أنه صدرت تعليمات لمديري الأمن بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، والتأكيد عليهم بضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.