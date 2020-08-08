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مصدر من عائلة فيروز ينفي وفاتها: صحتها مستقرة

كتب:

أبانوب رجائي
07:33 م | السبت 08 أغسطس 2020
فيروز

فيروز

قال مصدر من عائلة فيروز، لـ"الوطن"، إن الفنانة الكبيرة تتواجد حاليا في لبنان، وإن صحتها مستقرة، ولا صحة للأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا، والتي تفيد بوفاتها.

وانتشر خلال الفترة الماضية الكثير من الأغاني في حب لبنان غنتها فيروز وذلك تضامنا مع ضحايا انفجار بيروت، ومن ضمنها أغنية "بحبك يا لبنان" وأغنية "لبيروت".

وعلى صعيد آخر، احتدمت مواجهات دامية وسط بيروت، يوم السبت، بين القوات الأمنية اللبنانية وآلاف المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في هبة شعبية، احتجاجا على الأداء الحكومي وفساد النخب الحاكمة في البلاد، بعد انفجار مرفأ بيروت الذي خلف 158 قتيلا وآلاف الجرحى.

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" باقتحام المتظاهرين مبنى وزارة الخارجية في ضاحية الأشرفية وسط العاصمة بيروت، ورفع شعارات عليه، كما قاموا بتحطيم صورة الرئيس اللبناني ميشال عون.

وأكد بيان للمتظاهرين أن الثورة قررت اتخاذ مبنى وزارة الخارجية مقرا لها.

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