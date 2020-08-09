وزيرة التضامن: تقديم أوجه الدعم للمضارين من انهيار عقار المحلة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم كافة الدعم والمساعدات اللازمة للمضارين من انهيار عقارين بمدينتي المحلة الكبرى والمنصورة.

وبناءً على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي فيما يخص العقار المنهار بالمحلة الكبرى؛ زارت وكيلة الوزارة الأسر المتضررة لتقديم العزاء وتنفيذ الإجراءات بالتنسيق مع مؤسسة التكافل الاجتماعي وجمعية عبد السلام أبو الفضل بالمحلة والجمعية الشرعية والتي جاءت كما يلي:-

- صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لأسرة المتوفى وعددهم أربع أسر.

- صرف مبلغ 3 آلاف جنيه للأسر المتضررة منهم أسرة المنزل المقابل المنهار أجزاء منه وعددهم 9 أسر.

- صرف مبلغ 3 آلاف جنيه لكل أسرة في المنزل المنهار وعددهم 5 أسر-

صرف مبلغ 2000 جنيه لكل أسرة للمنزل المجاور الذي تم تشميعه لعدد 5 أسر.

- تسليم مساعدات عينية لحوم ومواد غذائية ومفروشات وفوط لجميع الأسر.

- إتاحة العلاج لأي فرد من الأسر المتضررة بالمجان بالمستشفى التابع لجمعية عبد السلام أبو الفضل.

- إتاحة ملابس أطفال وكبار في حالة احتياج أحد من الأسر المتضررة لملابس.

- دفع إيجار شقة لمدة عام وتجهيزها لكل أسرة تحتاج للإيواء وعددهم 8 أسر.

- تسليم شنطة مواد غذائية شهريا لمدة عام لكل أسرة تم إيواؤها وعددهم 8 أسر

- صرف مساعدات الإغاثة من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي وفقا للقرار الوزاري بعد صدور محضر الشرطة.

ومن المقرر صرف: عشرة آلاف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة.

-خمسة آلاف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة.

- 250 جنيه إعاشة لكل فرد من أفراد الأسرة لمدة ثلاثة أيام.

إجراءات الوزارة فيما يخص عقار المنصورة

وقع حادث انهيار بمنزل بشارع منتصر بجوار المستشفى العام القديم بمدينة المنصورة مكون من أربعة طوابق يتكون الدور الأول من مخزن شركة مستلزمات طبية والدورين الثاني والثالث سكن طلبة وليس به سكان، أما الرابع يوجد به أسرة منكوبة؛ حيث توفى الابن عمر سعيد مكرم 21 عاما، وأصيبت والدته زينب علي عمر 60 عاماً، وإصابة مواطن تصادف مروره أثناء الحادث.

جاءت إجراءات الوزارة بتوجيه من وزيرة التضامن الاجتماعي كما يلي:-

- صرف ألف مساعدة عاجلة لحالة المصاب الذي تصادف مروره أثناء الحادث من مؤسسة التكافل الاجتماعي، وإنشاء مشروع تنمية موارد بواقع 6 آلاف جنيه.

- صرف 5 آلاف جنيه مساعدة عاجلة من جمعية الهلال الأحمر للمصاب.

- تقرر صرف 10 آلاف جنيه خسائر في ممتلكات الأسرة المتضررة وصرف مبلغ 5 آلاف جنيه لحالة الوفاة طبقا للقرار الوزاري.

- صرف مساعدة ألف جنيه للسيدة المصابة من مؤسسة التكافل الاجتماعي.

- صرف 3 آلاف جنيه مساعدة عاجلة من الهلال الأحمر عن حالة الوفاة و500 جنيه لحالة الإصابة ليصبح إجمالي المساعدات المقررة للأسرة المنكوبة 20 ألفا و500 جنيه.