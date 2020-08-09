هاني مطاوع.. مخرج النجوم في المسرح تعاون مع الزعيم ونور الشريف

يعد المخرج هاني مطاوع واحدا من كبار مخرجين المسرح في مصر تعاون خلال مشواره المسرحي مع كبار النجوم محققا نجاحا كبيرا، حيث استطاع أن يجمع بين المسرح التجاري الذي يحبه الجمهور وبنفس الوقت يحمل قيمة وهدف.

ولد الفنان هاني مطاوع في مثل هذا اليوم 9 أغسطس في عام 1944، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1966 ليحصل بعد ذلك على ماجستير الفنون الجميلة في الإخراج المسرحي من جامعة أيوا الأمريكية عام 1978.

خلال مشواره مع المسرح الذي بدأه في سبعينيات القرن الماضي تعاون مع كبار الفنانين، فبعد أن قدم مسرحية "واكلينها والعة" تعاون مع الزعيم عادل إمام في واحدة من أشهر مسرحياته "شاهد مشافش حاجة" عام 1976 والتي حققت نجاحا كبيرا والتي ظلت تعرض لعامين، وشارك في بطولتها كل من عمر الحريري، شوقي شامخ وناهد جبر.

وبعد عشر سنوات في عام 1986 يتعاون مع النجم الراحل محمود عبد العزيز في مسرحية "خشب الورد" والتي شارك في بطولتها الفنان عبد المنعم مدبولي والفنانة إلهام شاهين وتعد أول ظهور مسرحي للفنان أشرف عبد الباقي.

كما كانت مسرحية "يا مسافر وحدك" من أبرز المسرحيات التي قدمها مع النجم الراحل نور الشريف وعرضت عام 1998 وشارك في بطولتها ندى بسيوني وغريب محمود وكانت من الأعمال الأولى للفنانة منى زكي.

كما قدم في عام 2001 مسرحية حكيم عيون من بطولة الفنان الرحل علاء ولي الدين وشارك فيها كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي، وكانت آخر المسرحيات التي أخرجها عام 2006 مع الفنان الكبير سمير غانم مسرحية "ترا لم لم" وشارك في بطولتها ندى بسيوني وغشان مطر.

رحل عن عالمنا المخرج هاني مطاوع في 28 أغسطس عام 2015 عن عمر ناهز 71 عاما.