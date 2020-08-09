ما هي الإجراءات المتبعة في لجنة انتخاب "الشيوخ" بالبعثة الدبلوماسية؟

انطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، للمصريين في دول العالم، عبر البريد السريع، في تمام 9 صباحا بالتوقيت المحلي للدول، والمقرر إجراؤها في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر المناطق الانتخابية، وذلك وفقا لفروق التوقيت العالمي.

ويتحقق رئيس لجنة الانتخاب بالبعثة الدبلوماسية من الآتي:

- أن الخطاب تم إرساله من أحد مكاتب البريد الحكومية بالبريد المستعجل.

- أن تاريخ إرسال الخطاب خالل الفترة من التاسعة صباحا يوم 9 أغسطس 2020، وقبل الساعة التساعة مساء يوم 10 أغسطس 2020.

- أن المستندات المطلوبة رفق مظروف بطاقات الاقتراع كاملة، وهي صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي ساري الصالحية، وصورة وثيقة القامة بالدولة، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع.

- أن الراسل المدون اسمه على الخطاب من الخارج هو الناخب شخصيا.

- أن بيانات الناخب تم تسجيلها مسبقا خالل فترة التسجيل بهذه البعثة

- أن الناخب لم يسبق له التصويت بأي لجنة أخرى.

إذا ثبت لرئيس اللجنة صحة الجراءات يقوم بالآتي:

-تسجيل عملية التصويت باللجنة لمنع تكرار التصويت بعد ذلك بذات اللجنة أو بلجنة في أي بعثة أخرى.

- وضع مظروف بطاقات االقتراع مغلقا داخل صندوق الاقتراع الخاص بالدائرة التابع لها الناخب.

- إثبات اسم الناخب بكشوف الناخبين

- إرفاق باقي الأوراق بمحضر إجراءات اللجنة.

ونص القرار رقم 49 لسنة 2020، للهيئة الوطنية للانتخابات، على تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، بالدول المختلفة والبالغ عددها 141 لجنة فى 124 دولة.