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بدء تصويت المصريين بالسعودية في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب:

محمد علي حسن
08:53 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ

انطلقت منذ قليل، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، للمصريين بالمملكة العربية السعودية، في تمام 9 صباحا بتوقيت العاصمة الرياض، والمقرر إجراؤها في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر المناطق الانتخابية، وذلك وفقا لفروق التوقيت العالمي.

ونص القرار رقم 49 لسنة 2020، للهيئة الوطنية للانتخابات، على تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، بالدول المختلفة والبالغ عددها 141 لجنة في 124 دولة.

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