الجمعة.. حفل "بيب باند" بمركز طلعت حرب الثقافي

يستقبل مركز طلعت حرب الثقافي في الثامنة مساء الجمعة المقبلة، حفل فرقة "بيب باند" لآلات النفخ النحاسية قيادة الفنان "هادي النبهاني" .

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر المؤلفات العالمية مثل "sway" لدين مارتن ، و C' est La vie" للشاب خالد الجزائري، وكذلك Despacito"" لمغني البوب الأمريكي لويس فونسي وغيرها من أشهر المؤلفات والأغاني العالمية، بالإضافة إلي مجموعة من المؤلفات العربية منها "سهر الليالي" للرحبانية والسيدة فيروز وأيضاً موسيقي أغنية "التوبة" الشهيرة لعبد الحليم حافظ والتي وزع موسيقاها الموسيقار علي إسماعيل وقد أبرز فيها الآلات النحاسية بكل ما تحمله من جماليات، "أول مرة تحب يا قلبي" لعبد الحليم حافظ، أيضاً من ألحان الموسيقار هاني شنودة "علموني عنيك أسافر" التي اشتهر بها النجم محمد منير.

كما تُقدم الفرقة بعض الأعمال من الموسيقي الشعبية الفلكلورية، وأيضاً من أعمال المطرب الشعبي أحمد عدوية "مابلاش اللون ده معانا" وغيرها من الأعمال الموسيقية بتوزيعهم الخاص ورؤيتهم الفنية.

يُذكر أن "بيب باند" تأسست في يونيو 2019 على يد مجموعة من الشباب، وشاركت الفرقة في العديد من المسابقات الدولية منها "Sharm's got talent" وحققت المركز الأول لعام 2019م، كما شاركت أيضاً في الدعاية الخاصة بحملة 100 مليون صحة، وأيضاً الاحتفال بيوم اليتيم في متحف القوات الجوية، كما شاركوا أيضاً في حفلات مستشفى الأطفال 57357.