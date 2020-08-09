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محمود مسلم

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9-8-2020 في مصر

كتب:

امنية سعيد
10:09 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأحد 9 أغسطس الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

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