رئيس التحرير

محمود مسلم

إصابة 4 في انفجار سخان مياه بسوهاج

كتب:

خالد الغويط
11:02 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
إصابة 4 اشخاص في انفجار سخان مياه بشقة سكنية بسوهاج

إصابة 4 اشخاص في انفجار سخان مياه بشقة سكنية بسوهاج

أصيب 4 أشخاص في انهيار جزئي بطابق داخل عمارة سكنية بميدان الصهريج بجرجا جنوب سوهاج، بسبب انفجار سخان مياه.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد ورود بلاغ حائط بشقة سكنية بمنطقة الصهريج.

وانتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث القسم، وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من زينب أحمد عباس، 25 عاما، وعائشة احمد عباس، 28 عاما، مصابين بسحجات وكدمات، وعفاف عبد الرحمن، 45 عاما مصابة باشتباه كسر بالفقرات، وعبد الرحمن أحمد، 13 عاما، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتبين من التحريات حدوث انفجار لسخان مياه، أسفر عنه حدوث انهيار في حائط بشقة في الطابق الرابع من العقار، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى جرجا.

حرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات.

اقرأ المزيد:

انفجار سخان كهربائي داخل مستشفى الخارجة العام دون وقوع إصابات

انهيار جزئي في عقار بسبب انفجار سخان في إمبابة

أمن الجيزة: انفجار "سخان غاز" سبب حادث "بشتيل".. ولا شبهة جنائية

انفجار "سخان" داخل نقطة شرطة في سوهاج.. والأمن: لم يؤثر على عملية التصويت