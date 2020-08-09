إصابة 4 في انفجار سخان مياه بسوهاج

أصيب 4 أشخاص في انهيار جزئي بطابق داخل عمارة سكنية بميدان الصهريج بجرجا جنوب سوهاج، بسبب انفجار سخان مياه.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد ورود بلاغ حائط بشقة سكنية بمنطقة الصهريج.

وانتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث القسم، وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من زينب أحمد عباس، 25 عاما، وعائشة احمد عباس، 28 عاما، مصابين بسحجات وكدمات، وعفاف عبد الرحمن، 45 عاما مصابة باشتباه كسر بالفقرات، وعبد الرحمن أحمد، 13 عاما، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتبين من التحريات حدوث انفجار لسخان مياه، أسفر عنه حدوث انهيار في حائط بشقة في الطابق الرابع من العقار، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى جرجا.

حرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات.