"العربية": رئيس النواب الليبي يلتقي بالقاهرة مسؤولين مصريين والسفير الأمريكي

يستأنف اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، في القاهرة، سلسلة لقاءات دولية وإقليمية في إطار المساعي الرامية لحلحلة الأزمة الليبية، بحسب ما أفادت مصادر "العربية"، ويلتقي خلال الزيارة بعدد من المسؤولين المصريين، وكذلك السفير الأمريكي بالقاهرة، حيث سيبحث إعادة هيكلة المجلس الرئاسي.

وفي غضون ذلك، بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترجمة اقتراحها بإيجاد حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع النفط الليبي بشفافية كاملة، على الأرض بين الأفرقاء الليبيين.

ومن المنتظر أن تشمل مباحثات "صالح" بمصر، لقاء مع السفير الأمريكي لدى القاهرة جوناثان كوهين، لبحث التطورات الليبية، واجتماع مع وفود غربية، بالإضافة إلى القيادة المصرية، بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وكشفت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان لها مساء أول من أمس، عن مشاورات افتراضية، أجراها وفد أمريكي، برئاسة مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميجيل كوريا، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لتنفيذ المقترح الأمريكي.

وقالت السفارة إنه "خلال مناقشات منفصلة مع مستشار الأمن القومي الليبي تاج الدين الرزاقي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أكّد اللواء كوريا، والسفير نورلاند، الحاجة إلى عملية تقودها ليبيا، لاستعادة سيادة البلاد وإخراج الأجانب منها".

وطبقا للبيان، فقد تعهدت الولايات المتحدة، بمواصلة انخراطها "بشكل نشط مع مجموعة من القادة الليبيين، المستعدين لرفض التدخل الأجنبي الضار، وخفض التصعيد، والعمل معاً من أجل حلّ سلمي يعود بالنفع على جميع الليبيين".