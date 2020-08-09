رئيس التحرير

محمود مسلم

العثور على جثة طالب جامعي داخل غرفة نومه في بنها

كتب:

حسن صالح
03:12 م | الأحد 09 أغسطس 2020
جثة

جثة

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طالب جامعي داخل حجرة نومه بمسكنه في كفر الجزار بمركز بنها.

وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز بنها يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طالب بكلية الهندسة يدعى "ع. م. ع"، 24 عامًا، داخل حجرة نومه فى شقة بكفر الجزار.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبمناظرة الجثة تبين أن المتوفى يقيم مع والدته وشقيقته وأنهما دخلا عليه حجرة نومه فوجداه جثة هامدة؛ فقاما باستدعاء الإسعاف التي نقلته إلى مستشفى بنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة التحفظ على الجثة وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرتها لمعرفة سبب الوفاة وطلبت تحريات مركز بنها حول الواقعة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

اقرأ المزيد:

المؤبد لـ عاطل اشترك مع أشقائه في قتل شاب وإصابة أخيه بـ بنها

مبيض محارة يشرع في قتل طالب تحرش بابنة عمه في بنها

السجن المشدد 5 سنوات لسائق حاول قتل زميله في بنها

المشدد 3 سنوات لسائق قتل والدته خلال سرقتها في بنها

تحريات المباحث في "مذبحة بنها": الأب قتل أطفاله الـ4 ثم انتحر

بعد "مذبحة بنها".. حوادث قتل الأطفال في 2018

"جنايات بنها" تصدق على حكم إعدام صائغ قتل جواهرجي لسرقة 3 كيلو ذهب

السجن المشدد 7 سنوات لسائق قتل عاملا في مشاجرة في بنها

حبس عامل كارتة قتل سائق بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف في بنها

الإعدام لعاطل قتل أمين شرطة خلال مطاردة في بنها