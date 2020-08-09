العثور على جثة طالب جامعي داخل غرفة نومه في بنها

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طالب جامعي داخل حجرة نومه بمسكنه في كفر الجزار بمركز بنها.

وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز بنها يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طالب بكلية الهندسة يدعى "ع. م. ع"، 24 عامًا، داخل حجرة نومه فى شقة بكفر الجزار.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبمناظرة الجثة تبين أن المتوفى يقيم مع والدته وشقيقته وأنهما دخلا عليه حجرة نومه فوجداه جثة هامدة؛ فقاما باستدعاء الإسعاف التي نقلته إلى مستشفى بنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة التحفظ على الجثة وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرتها لمعرفة سبب الوفاة وطلبت تحريات مركز بنها حول الواقعة والتصريح بالدفن عقب ذلك.