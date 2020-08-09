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التشيك: اعتقال مشتبه بتورطه في حريق بمبنى سكني أودى بحياة 11 شخصا

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(أ.ش.أ)
02:39 م | الأحد 09 أغسطس 2020
عناصر من الشرطة التشيكية

عناصر من الشرطة التشيكية

اعتقلت الشرطة التشيكية، شخصا على خلفية الحريق الذي اندلع في مبنى سكني شمال شرقي البلاد، وأسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 13 آخرين.

وذكر "راديو براج الدولي"، اليوم، أن الشرطة ترجح أن الحريق اندلع عن عمد، وأنه ناجم عن نزاع عائلي.

واندلع الحريق في الطابق الـ11 بمبنى سكني مؤلف من 13 طابقا في مدينة بوهومين شمال شرقي البلاد، وتسبب في مصرع 3 بالغين و3 أطفال، إلى جانب 5 أشخاص ألقوا بأنفسهم من الطابق الـ12 فرارا من ألسنة اللهب.

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