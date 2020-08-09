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ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الإقليمي ببنها لـ10

كتب:

حسن صالح
03:07 م | الأحد 09 أغسطس 2020
جانب من الحادث

جانب من الحادث

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائري الإقليمي الجديد دائرة مركز بنها في القليوبية إلى 10 متوفين، وإصابة 6 أشخاص آخرين.

من ناحية أخرى، انتقل فريق من نيابة القليوبية، لمعاينة حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الأحد، وأسفر عن مصرع 10 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بأخرى "نقل" من الخلف.

وأمرت النيابة بتسليم جثث الضحايا لذويهم، وصرحت بالدفن كما طلبت تحريات المباحث الجنائية وتشكيل لجنة فنية من المرور للمعاينة.

وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم سعيد بوقوع حادث تصادم مروع بطريق الإقليمي دائرة مركز بنها.

وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص بنقل من الخلف ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين من ركاب الميكروباص.

وأكد مصدر طبي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن ضحايا الحادث من متوفيين ومصابين تم نقلهم جميعا إلى مستشفيات القليوبية لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق توجيهات النيابة العامة.

وأكد شهود عيان، أن السيارة خرجت من موقف الباجور وكانت تحمل عددا من العمال اللذين كانوا يتنقلون للوصول إلى محل عملهم خارج المحافظة، ولقوا مصرعهم جميعا.

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