9 طرق للحد من هدر الغذاء والقضاء على الجوع.. تعرف عليها

أصبح إهدار الأغذية عادة خطيرة ومن أسبابها شراء أكثر مما تحتاج إليه من محال السوبر ماركت، وترك الفاكهة والخضروات تفسد في المنزل، أو طلب أكثر مما يمكننا أكله في المطاعم، ووفقاً لتقارير دولية، كل عام، يُفقد أو يهدر أكثر من ثلث الأغذية المنتجة على نطاق العالم، وفي البلدان النامية، يُفقد جزء كبير من هذه الأغذية 40% في مرحلة الحصاد أو التجهيز، وفي البلدان المتقدمة، تفقد نفس النسبة 40% على مستوى المستهلك أو تجارة التجزئة.

"الوطن" تطرح عددا من النصائح وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" للحد من الفاقد من الأغذية على مستوى الحقل والمستهلك التي يمكن أن تغير السلوك في التعامل مع الطعام وذلك بغرض تحقيق أهداف الألفية بالقضاء على الجوع.

1- ابدأ بتقليل الكميات بتناول حصص أصغر من الطعام في المنزل أو تقاسم الأطباق الكبيرة في المطاعم.

2- لا ترمِ أي شيء وحافظ على ما يتبقى من الطعام لوجبة أخرى أو استخدمه في صنع طبق مختلف.

3- اشترِ فقط ما تحتاج إليه وتسوق بذكاء وضع قائمة بالأشياء التي تحتاج إليها والتزم بها ولا تشترِ أكثر مما يمكنك استخدامه.

4- لا تكن متحيزا اشتري الفاكهة والخضروات "القبيحة" أو الغير متناسقة الشكل لأنها بنفس الجودة ولكن تبدو مختلفة قليلا.

5- افحص ثلاجتك وخزن الأغذية في حدود 1 الى 5 درجات مئوية للحصول على أقصى نضارة وأطول مدة صلاحية.

6- المُشترى أولا يُستهلك أولا، حاول استخدام المنتجات التي كنت قد اشتريتها سابقاً، وعندما تملأ ثلاجتك أو دواليبك بالمنتجات، انقل المنتجات القديمة إلى الأمام وضع الجديدة في الخلف.

7- فهم تواريخ انتهاء الصلاحية اي استخدم قبل يشير إلى التاريخ الذي يكون فيه الغذاء ما يزال صالحا لأن يؤكل، في حين أن "أفضل قبل" يعني أن نوعية الغذاء أفضل قبل ذلك التاريخ، ولكن ما يزال استهلاكه آمنا بعد ذلك التاريخ. وعلامة أخرى يمكنك العثور عليها على حزم الطعام هي تاريخ "يباع قبل"، وهو أمر مفيد لدوران المخزون من قبل الشركات المصنعة وتجار التجزئة.

8- السماد العضوي قد يكون بعض الهدر الغذائي أمراً لا مفر منه، فلماذا لا تعد صندوقا للسماد.

9- تبرع بالفائض التقاسم من التراحم.