8 معلومات عن "البريد للاستثمار".. الذراع التشغيلية لهيئة البريد

تمتلك الهيئة القومية للبريد ما يقرب من 4000 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية، تقدم خدمات لما يزيد عن 25 مليون مواطن، ضمن ممتلكات الهيئة أيضا "البريد للاستثمار"، وهى شركة مساهمة مصرية، أنشئت بموجب قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 برأس مال قدره 4 مليارات جنيه، وتتبع البريد المصري بغرض الاستثمار الحر في القطاعات الاقتصادية المحورية، وتعتبر "البريد للاستثمار" الذراع الاستثمارية للبريد المصري.

وترصد "الوطن" فى هذا التقرير أبرز 10 معلومات عن "البريد للاستثمار" بحسب ما هو متاح على الموقع الرسمى للشركة.

1- هي كيان للاستثمار المباشر مؤسس لخدمة أغراض الهيئة القومية للبريد، والغاية التي تسعى لها الشركة هي تأسيس هوية اقتصادية قوية بحيث تشكل قيمة مضافة للهيئة.

2- تمثل الشركة حالياً الذراع التشغيلية للهيئة القومية للبريد فيما يخص إدارة المشروعات وتدبير الاحتياجات التخصصية وكذلك للمساهمة في إنجاز خطط الهيئة التنموية.

3- تهتم البريد للاستثمار بشكل خاص بأعمال تكنولوجيا الاتصالات والبنية التحتية الذكية، الإعلانات الخارجية، العقارات ، أعمال مجال الأمن وإدارة المنشآت و تقديم خدمة كاملة لإدارة المشاريع.

4- تعمل الشركة على تنويع محفظتها الاستثمارية المباشرة على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الشركات الخاصة غير المدرجة بالبورصة، وعدة قطاعات ، ويتركز الاستثمار على عدد من المعايير مع الحرص على التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل التي تحقق أكبر قدر من الأرباح الرأسمالية مع تحقيق تدفق نقدى بصورة دورية.

5- محفظة الأصول المتداولة لدى الشركة تمثل الاستثمارات في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية وسندات وأذون الخزانة الحكومية وصناديق الاستثمار بأنواعها والودائع والشهادات البنكية.

6- لديها قائمة من الشركات المساهمة منها:"138 pyramids- ايادي للاستثمار والتنمية- E-Service للخدمات الحكومية- اتصالات مصر- واحة السيليكون للمناطق التكنولوجية- تمويلي للمشروعات الصغيرة".

7- لديها قائمة من الشركاء:" بروسيكيور للأمن والحراسة متخصصة في مجال الأمن والحراسة-شركة ترانسيكيور لنقل الأموال- ويفز تهدف لتزويد الشركات المتطورة ببرامج حلول إدارة الأعمال الرائدة في العالم، شركة ستاندرز لادارة المنشأت متخصصة في مجال إدارة المرافق".

8- ضمن المشروعات التى تقوم بتنفيذها حاليا :" تطوير مبنى الهيئة القمية للبريد والذى يشمل تجهيز المتحف البريدى- انشاء نادى الهيئة فى مدينة العبور- انشاء مبنى الجيل الثالث فى شرم الشيخ- انشاء المقر الجديد