حبس شخصين استوليا على 10 ملايين جنيه من المواطنين بسوهاج

قررت النيابة العامة بمركز أخميم بسوهاج، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالإستيلاء على 10 ملايين جنيه من 17 شخصاً، بزعم توظيفها في مجال تجارة الحدايد والبويات.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد ورود محضر محرر يتضمن ورود بلاغ من "م.ا" 36 عاماً حاصل على بكالوريوس تجارة و 16 آخرين يقيمون ناحية دائرة مركز شرطة أخميم باتهام شخصين بالاستيلاء منهم على 10 ملايين جنيه بزعم توظيفها في تجارة الحدايد والبويات.

وتبين من التحريات أن المتهمين كل من "ا.ط" 24 عاماً، و "ح.ك" 44 عاما، استولوا على تلك المبالغ بزعم توظيفها في مجال تجارة الحدايد والبويات، مقابل 7% أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بتعهداتهما ورفضا رد الأموال.

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.