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طارق شوقي ضيف ندوة "الأعلى للثقافة" اليوم

كتب:

الهام زيدان
09:31 ص | الإثنين 10 أغسطس 2020
طارق شوقى وزير التربية والتعليم

طارق شوقى وزير التربية والتعليم

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، لقاء ثقافيا بعنوان "بنك المعرفة المصري.. إنجازات وتطلعات" مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتنظم اللقاء لجنة الكتاب والنشر في المجلس برئاسة الدكتور خالد العامري مقرر الجنة بالمجلس، وتدير اللقاء الدكتورة غادة طوسون عضوة اللجنة، ويشارك به عدد من المتخصصين والمعنيين بالكتاب والنشر.

ويقام اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم بمقر المجلس الأعلى للثقافة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ ويبث اللقاء عبر صفحة أمانة المؤتمرات على يوتيوب.

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