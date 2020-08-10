محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بقرية شطب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي مركز أسيوط، والتي أقيمت على مساحة 7 أفدنة بقرية شطب، وتم الانتهاء من إنشائها وبلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 360 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل البالغ تكلفته مليار و200 مليون جنيه على مرحلتين بمركز أسيوط وبقرى مركز البداري.

وتابع معدلات التنفيذ بالمشروع موجهًا الشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتدخله واستجابته السريعة لسرعة توصيل التيار الكهربائي لمحطة المعالجة ومحطات الرفع تمهيدًا للتشغيل التجريبي وافتتاحها خلال الأشهر القادمة.

رافق المحافظ، خلال الجولة اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، واللواء محمد عثمان مدير قطاع الأمن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة والمهندسين المشرفين على المشروع.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أقسام المحطة واستمع إلى شرح مفصل عن محطة المعالجة بقرية شطب ومحطات الرفع الفرعية الجاري إنشائها بالقرى الخمس ومعدلات التنفيذ بها والتي تم الانتهاء من 3 محطات رفع منها.

كما استمع إلى شرح لطريقة عمل المحطة ومراحل إنشائها حيث تم تمويلها بتكلفة إجمالية قدرها (74 مليون جنيه مصري و14 مليون دولار) لخدمة 205 ألف مواطن بـ 7 قرى وهي (موشا - شطب - ريفا – دير ريفا – درنكة – دير درنكة – الزاوية) على أن يتم إعادة المياه إلى المصرف، وذلك للاستفادة منها في أعمال الري بعد معالجتها بالمعالجة الثلاثية.

وخلال جولته للوقوف على الأعمال النهائية لتشغيل المحطة، تواصل المحافظ على الفور مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة – في اتصال هاتفي – والذى أصدر بدوره توجيهاته لمسؤولي الكهرباء بأسيوط على الفور بتذليل كافة العقبات وتوصيل التيار الكهربائي للمحطة خلال أيام لبدء عمليات التجارب والتشغيل التجريبي لها تمهيدًا لافتتاحها موجها الشكر لوزير الكهرباء لتدخله واستجابته السريعة لبدء تشغيل المشروع العملاق الذي يخدم آلاف المواطنين بقرى مركز أسيوط.

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد أقسام المحطة بدءًا من مراحل دخول مياه الصرف بها وحتى مرحلتها النهائية وخرج المياه المعالجة إلى المصرف النهائي كما شاهد أحواض وبرك الأكسدة وأحواض التهوية وأحواض المعالجة كما تفقد لوحة توزيع كهرباء المحطة والمحولات البديلة بها والتي تحتوى على 2 محول كهربائي لتشغيل المحطة في حالة انقطاع التيار الكهربائي، مشيدًا بمعدلات الإنجاز بالمشروع مطالبًا بسرعة نهو الأعمال وربط جميع محطات الرفع والشبكات بها تمهيدًا لتشغيلها وافتتاحها رسميًا خلال الأشهر القادمة.

يذكر أن عملية معالجة المياه بمحطة صرف صحي شطب تتم بأربع مراحل أولها المعالجة التمهيدية تتم بواسطة المصافي وإزالة الزيوت والرمال تليها مرحلة المعالجة الثانوية وذلك من خلال أحواض التهوية وأحواض الترسيب تليها مرحلة المعالجة الثلاثية عبر المرشحات الرملية وتنتهي بمعالجة الحمأة وذلك من خلال أحواض التجفيف.