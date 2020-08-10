إحصائي بالجهاز المركزي: استهلاك السلع زاد 0.2% خلال يونيو عن سابقه

قال مينا نصحي الإحصائي بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن مفهوم الرقم القياسي لأسعار المستهلكين هو رقم إحصائي نسبي يقيس التغير في أسعار سلعة من السلع والخدمات ممثلة بواقع المجتمع المصري بين فترتين زمنيتين، الأولى هي فترة الأساس والثانية فترة المقارنة.

وأضاف نصحي، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنه يتم تركيب الرقم القياسي بالاعتماد على التغيرات في أسعار سلة سلعية تحتوي تقريبا على 1000 سلعة وخدمة ويتم تتبع أسعارها على مستوى حضر وريف جميع محافظات الجمهورية بشكل شهري.

وتابع أن ثلثي السلع الغذائية يتم تتبع أسعارها بشكل أسبوعي وهي السلع التي تتغير أسعارها بشكل مستمر مثل أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم، ولا يعتمد الرقم القياسي في تركيبه على التغيرات السعرية فقط، بل أيضا يعتمد على الأهمية النسبية لمجموعات تلك السلع والخدمات.

واستكمل أن التغيرات السعرية حتى لو كانت بسيطة في المجموعات التي لها أوزان كبيرة هي التي تؤثر في الرقم القياسي بشكل كبير عن التغيرات السعرية الكبيرة في المجموعات ذات الأهمية النسبية الأقل، وأن العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 107.8 نقطة لشهر يوليو 2020، مسجلاً ارتفاعا قدره 0.2% عن شهر يونيو 2020.

وأوضح أن أسباب هذا الارتفاع، ترجع إلى زيادة أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى ومجموعة خدمات أخرى.