برلماني: منطقة القناة ستكون من المناطق الاقتصادية الواعدة

أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بتصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس التي أكد فيها أنه تقرر تشغيل جميع أنفاق قناة السويس الأربعة، وهما نفقا تحيا مصر بالإسماعيلية، ونفقا 3 يوليو ببورسعيد بالإضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدي الذي يعمل 24 ساعة، على أن يتوقف التشغيل بشكل جزئي أيام السبت والأحد والإثنين لمدة 6 ساعات فقط من الساعة الثانية صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا لاستكمال أعمال الصيانة والتطوير.

وقال حساسين في بيان له أصدره اليوم، إن رؤية الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت صائبة في ربط سيناء بالوادي والدلتا، مؤكدا أن المشروعات القومية الكبرى داخل سيناء ومشروعات البنية الإساسية والتحية التي تم تنفذيها سوف تجعل منطقة قناة السويس وسيناء واحدة من أهم وأكبر المناطق الاقتصادية والاستثمارية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيدا بأداء الفريق أسامة ربيع في إدارة مرفق قناة السويس بأسلوب علمي وحديث.

وكان الفريق أسامة ربيع قد أكد أن أنفاق قناة السويس كانت تعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، مشيرًا إلى أنه كانت في الفترة الأخيرة، تتغير مواعيد عمل الأنفاق حسب مواعيد الحظر، في أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسة بربط سيناء بالوادي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال عبورهم بين ضفتي القناة وخدمة المشروعات التنموية بالمنطقة.