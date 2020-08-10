مشاورات ثنائية لفتح معبر عرعر البري بين السعودية والعراق

كشف السفير العراقي في السعودية قحطان الجنابي، اليوم، عن وجود مشاورات ثنائية بين الرياض وبغداد؛ لتسهيل حركة تنقل الأفراد بين البلدين، معلنا فتح معبر بري جديد قريبا.

وقال الجنابي، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن "العراق والسعودية يبحثان إلغاء سمات الدخول بالنسبة لحملة الجوازات الدبلوماسية، وإلغاء رسوم السمات بالنسبة لحملة الجوازات العادية، لتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين".

وأشار الدبلوماسي العراقي، إلى أنه سيكون هناك عائد اقتصادي كبير بعد فتح منفذ "عرعر" البري الجديد، حيث من المتوقع أن تحدث قفزة اقتصادية بالنسبة لمدينة عرعر، والمدن القريبة منها في الجانب السعودي، وأيضا في محافظة الأنبار ومدينة النخيب.

ووصف الجنابي، العلاقات الثنائية بين الرياض وبغداد، بأنها "نتاج القواسم الدينية والعشائرية والثقافية المشتركة بين البلدين الشقيقين، وأن هناك توافقا تاما في الرؤى بين قيادتي البلدين"، مضيفا أن "الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، يحرصان على دعم سياسة الانفتاح نحو العراق".

وأوضح السفير العراقي في السعودية، أن "هناك تعاونا وثيقا بين الأجهزة الأمنية العراقية ونظيرتها السعودية؛ لمنع التسلل ومنع نشاط التهريب والعصابات الإجرامية، وهذا ما حقق استقرارا كبيرا وتأمينا للحدود البرية الشاسعة".

وشدد الجنابي، على أن "التعاون بين الأجهزة الأمنية في كلا البلدين تعاون مستمر وثابت وبناء".

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زيارة للسعودية، سبق أن تأجلت بسبب دخول العاهل السعودي المستشفى.