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محمود مسلم

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بقيادة عضو متطرف بالكنيست

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(وكالات)
12:43 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
عشرات المستوطنين بقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

عشرات المستوطنين بقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، يتقدمهم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف يهودا جليك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشارت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إلى أن 43 مستوطنا اقتحموا ساحات الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال.

وأضافت دائرة الأوقاف، أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

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