جامعة مصر تعلن اعتماد الماجستير في علوم الحاسب بـ«تكنولوجيا المعلومات»

في إطار التعليم المتميز الذي تقدمة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للطلابها، اعتمد مجلس الجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي، لائحة الدراسات العليا، ومنح درجة الماجستير في تخصص علوم الحاسب بكلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وصرح الدكتور هاني حرب، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، أن برنامج الدراسات العليا في تخصص علوم الحاسب، سينطلق بداية من خريف 2020 - 2021، على أن تكون مدة الدراسة للطالب المَنتظم سنتين، وسنة بمواد دراسية على فصلين دراسيين.

وأوضح حرب، استقبال جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مطلع شهر سبتمبر المقبل أول دفعة للطلاب المنضمين لقسم الذكاء الاصطناعي بكلية تكنولوجيا المعلومات. وذلك في إطار تفعيل توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعظيم الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات البازغة، والالتزام بتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية.

وأشار عميد كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى أن الذكاء الاصطناعي هو أحد مجالات علوم الحاسب ولكن تطور الوضع وأصبحت هناك دراسات متخصصة ودرجات علمية في الذكاء الاصطناعي، وأن الحاسبات تحولت إلى لغات برمجة، ولكن لم يجرب أحد تحويل الماكينات للغة النطق التي يستخدمها الإنسان بالرغم من أنها تملك مفردات لغوية أكثر من لغات البرمجة المستخدمة حاليا. وقال عميد الكلية، إن التكنولوجيا الحديثة أنتجت العديد من الابتكارات العلمية ومنها أجهزة الترجمة الفورية، كما أتاح الانترنت للطالب الكتاب والمعلم حيث يتمكن الطالب من رؤية المعلم وطريقة شرحه وتعبيرات وجهه بشكل الكتروني.

كما صرح الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بأن الجامعة بما تتمتع به من قدرة عالية على استيعاب جميع أساليب التعليم الحديثة، وبما تمتلكه من خبرة أعضاء هيئة التدريس، تمت الموافقة على إنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بكلية تكنولوجيا المعلومات. وأعلن العزازي، عن بدء الدراسة بقسم الذكاء الاصطناعي بكلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بداية من 1 سبتمبر 2020، مؤكدا أنه سيقوم بتعليم الطلاب والباحثين في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في شتى نواحي الحياة والقطاعات.

من جانبه قالت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين مجلس أمناء الجامعة، إن افتتاح قسم الذكاء الاصطناعي بالكلية إضافة جديدة للأقسام العلمية التي تمتلكها كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر، حيث يعد قسم الذكاء الاصطناعي القسم الثالث بالكلية بجانب قسم نظم المعلومات وعلوم الحاسب. وذكرت أن علم البيانات هو من يملك الاقتصاد الأعلى ومرتبات علماء البيانات هي الأكثر، وهذا المجال متاح به أكثر من نصف مليون وظيفة، كما أن هناك إقبالاً كبيراً عليه وفقا للمؤسسات غير الربحية التي تعمل على تقييم الوظائف ومدى استمراريتها.