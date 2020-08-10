موسكو تعول على استكمال برلين لـ"التيار الشمالي-2" رغم معارضة أمريكا

أكدت روسيا، أنها تعول على اهتمام ألمانيا باستكمال مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، بغض النظر عن معارضة الولايات المتحدة له.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم، أنه عشية المحادثات المرتقبة غدا الثلاثاء، بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والألماني هايكو ماس، تنظر موسكو إلى المحاولات العدوانية للولايات المتحدة، لتعطيل استكمال بناء "التيار الشمالي-2"، من خلال فرض عقوبات تتجاوز الحدود الإقليمية ضد المشاركين فيه، على أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي من قبل واشنطن، وتدخل صارخ في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

وأضافت الخارجية الروسية، "أن روسيا تؤكد عزمها على تنفيذ المشروع حتى النهاية رغم معارضة الأمريكيين، وتتوقع أن تستمر حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، في الالتزام بالتوجه نفسه"، مشيرا إلى أن مشروع "التيار الشمالي-2" يعتبر أكبر مشروع تجاري في العقد الماضي، تنفذه شركات روسية وألمانية، مع شركاء من دول أوروبية أخرى.

ومشروع بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" يضم ائتلاف شركات متخصصة في مختلف المجالات، يدخل فيه شركة الغاز الروسية "جازبروم"، التي تستحوذ على حصة 51%، وشركة "أي-أون" الألمانية، بنسبة تبلغ 10%، وشركة "رويال شيل" الهولندية البريطانية، بنسبة 10%، وشركة "أو. أم. في" النمساوية، بنسبة 10%، ومجموعة "باسف" الألمانية، بنسبة 10%، وشركة "إينجي" الفرنسية بنسبة 9%.

ويواجه المشروع، معارضة نشطة من قبل الولايات المتحدة، التي تروج لتصدير غازها الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية تقف ضد المشروع.

وكانت الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على المشروع في ديسمبر 2019، مطالبة الشركات التي تقوم بمد الأنبوب بوقف الأعمال على الفور.