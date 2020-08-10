انطلاق المشروع الوطني للقراءة للارتقاء بثقافة الطلاب والمعلمين

قالت نجلاء سيف الشامسي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البحث العلمي: إن إحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى طلاب المدارس والجامعات والمعلمين وكافة فئات المجتمع هو رسالة رئيسية للمشروع في مصر، وذلك في إطار حرص مؤسسة البحث العلمي بإمارة دبي على تنفيذ الخطة المستقبلية والأهداف الاستراتيجية للمشروع الوطني للقراءة في مصر.

وأضافت الشامسي، أن حرص المؤسسة على إنشاء الفرع الإقليمي لها في مصر وأفريقيا بقيادة وكفاءات وشراكات مصرية وخبرات عربية ودولية، هو من أجل دعم المنظومة الثقافية المصرية العريقة وكذلك المنظومة التعليمية والتربوية بشقيها المدرسي والجامعي.

وأوضحت أنه فضلاً عن الجوائز التي أعلنت في المؤتمر الخاص بتدشين المشروع في مصر، فإنه سيتم تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والتعليمية، وتنظيم عدة مشروعات ثقافية وإصدارات من مؤسسة البحث العلمي بدبي وفرعها الإقليمي بمصر وإفريقيا، والتي تخدم الهدف الرئيسي للمشروع ورسالته الأساسية.

جدير بالذكر أن المشروع الوطني للقراءة يرتكز على أربعة أبعاد يمثل كل بعد منها منافسة خاصة بفئة معينة وهي:

البعد الأول: التنافس المعرفي، وهو خاص بالتنافس بين جميع طلاب مصر من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي للوصول بمهاراتهم الأساسية في القراءة إلى المستوى المنشود؛ لأخذ موقع متقدم في معدلات القراءة العالمي، وفق آليات ومعايير محددة؛ إذ تم تخصيص جوائز بقيمة خمسة ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزين.

البعد الثاني: المدونة الماسية، وهو خاص بالتنافس بين جميع طلبة جامعات مصر، ويعد هذا البعد مكملًا لما تم تحقيقه في البعد الأول، وضمانًا لاستكمال المشهد القرائي المصري واسـتدامته، وفق آليات ومعايير محدّدة؛ إذ تم تخصيص جوائز بقيمة خمسة ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزين.

البعد الثالث: المعلم المثقفف، وهو خاص بالتنافس بين جميع معلمي الطلبة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، ويتعلق بالمعلم القارئ المحصن بالمهارات المهنية المؤمن بدور القراءة في بناء شخصية المعلم والطالب، إذ يعد نجاحه متطلبًا أساسيا لاستدامة المشـروع، وفق آليات ومعايير محددة، وتم تخصيص جوائز بقيمة خمسة ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزين.

البعد الرابع: المؤسسة التنويرية، ويختص بالتنافس بين مؤسسات المجتمع للحصول على المراكز الأولى الأكثر دعمًا لأهداف المشروع الوطني للقراءة.

يذكر أن تنفيذ المشروع بكل أبعاده وآلياته سيكون في إطار الشراكة والتعاون بين مؤسسة البحث العلمي بدبي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتنسيق بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والتضامن، وكذلك بالتعاون والتنسيق مع الأزهر الشريف.

ومؤسسة البحث العلمي بدبي هي الجهة المؤسسة والمنظمة والداعمة للمشروع في مصر، وهي مؤسسة استمرت منذ بداياتها الأولى في التسعينات عام 1998م في جعل الاهتمام بالقراءة إحدى أهم أولوياتها، كون القراءة تعد أهم أدوات تحصيل المعرفة ومن ثم إنتاج الجديد منها.

وتعدُّ الأهداف الاستراتيجية للمشروع من تنمية الوعي بأهمية القراءة لدى المجتمع المصري لتحقيق المشهد الثقافي المنشود، إلى عملية تمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار عبر القراءة الإبداعية الناقدة المنتجة للمعرفة، وكذا تعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء عبر دعم القيم الوطنية وإثراء البيئة الثقافية في المدارس والمعاهد والجامعات بما يدعم الحوار البناء والتسامح وقبول الآخر، وتشجيع المشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، والعناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع الجودة في المحتوى والإخراج، كأهداف تقدم للحياة الثقافية والتعليمية في مصر مشروعًا ثقافيًّا نموذجيًّا مستداماً قائماً على أسس علمية لتشجيع مشروعات ثقافية وتعليمية مماثلة.